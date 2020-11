Mamadou Talla satisfait du déroulement de la Rentrée

Le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, s’est félicité, jeudi, du bon déroulement de la rentrée scolaire sur l’ensemble du territoire, dans un contexte de pandémie du nouveau coronavirus.

Quatre millions d’élèves et 97 000 enseignants ont repris le chemin de l’école ce jeudi après une longue période d’interruption des cours due à la pandémie du nouveau coronavirus.

’’A l’instant où l’on parle quand on fait le bilan dans l’ensemble du pays, nous avons constaté que la rentrée a bien commencé et se passe dans des bonnes conditions’’, a-t-il déclaré.

’’On peut tirer des leçons de ce qui s’est passé en juin dernier, quand on reprenait au moment où la pandémie était à un niveau le plus élevé. Nous avons réussi à démarrer et l’école n’a pas été source de propagation’’, a-t-il souligné.