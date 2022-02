Mamour Cissé à l'État : « Il faut virer la totalité de ces enseignants »

Leader du Psd/Jant-bi, l’ancien ministre, Mamour Cissé, ne cache pas sa frustration face à la situation chaotique que vit l’école sénégalaise. Tellement frustré qu’il en arrive à une mesure extrême. Parce que d’après lui, l’Etat doit prendre son courage à deux mains et virer purement et simplement les enseignants.



« De 60 milliards, l’Etat est passé à 90 milliards et les enseignants font la fine bouche. Un Etat responsable doit en tirer toutes les conséquences. Il doit réunir les parents d’élèves et leur dire que s’il faut perdre cette année, on va y aller mais en virant tous les enseignants. Il faut virer la totalité de ces enseignants. Ce sont des politiciens », a-t-il déclaré.



Mieux encore, Mamour Cissé pense que les 90 milliards proposés par l’Etat aux enseignants pouvaient servir ailleurs. « Ils (les enseignants) travaillent de façon assidue dans les écoles privées. L’Etat doit être courageux. Il y a tellement de chômeurs qui voudraient être à leur place. Qu’on les vire ! Qu’ils ne se foutent pas de nous ! Ces 90 milliards pouvaient éradiquer la question des abris provisoires, et plus même », fulmine-t-il.