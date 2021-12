Manifestations à l’Ucad : Les étudiants de la FLSH décrètent une grève de 48 heures en soutien aux étudiants de Bambey

Les étudiants de la FLSH décrètent une grève de 48h en soutien aux étudiants de Bambey

L’Amicale des étudiants de la faculté des Lettres et sciences humaines (FLSH) a décidé de décréter, ce mardi 14 décembre, une grève de 48 heures renouvelable, pour apporter son soutien aux étudiants de l’université de Bambey.





Dans un communiqué parvenu à Seneweb, l’amicale informe de ‘’la cessation totale de toute activité pédagogique (cours et examens) et sociale à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar pour 48 heures renouvelables. Et de l’introduction d’une plateforme revendicative dans les prochaines 24 heures’’, indique la structure qui se dit représentante légitime des étudiants de l’Ucad.





Ainsi, elle manifeste toute son indignation par rapport à la situation qui sévit à l’université de Bambey et toute sa solidarité à la communauté estudiantine qui témoigne d’une responsabilité historique dans le cadre des revendications universitaires.