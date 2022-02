MASSE SALARIALE 101.387 enseignants se partagent 545 milliards Fcfa par an

Plus de la moitié de la masse salariale de la Fonction publique est destinée aux enseignants.



Interrogé par Vox Populi, Moustapha Diagne, porte-parole du ministère de l’Éducation nationale, renseigne que 101.387 enseignants se partagent une masse salaire de 545 milliards 134 millions Fcfa par an.



Les enseignants sont classés en hiérarchies, corps, grades et échelon. Il y a les corps suivant : PES, PEM, PCEMG, PC, instituteur, instituteur adjoint, MC.