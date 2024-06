Matam : 10533 candidats, dont 64,53 % de filles pour les examens du Cfee et de l’Entrée en sixième

L’académie de Matam totalise cette année 10533 candidats, dont 64,53 % de filles pour les examens du Certificat de fin d’études élémentaires (Cfee) et de l’Entrée en sixième qui ont débuté, ce 25 juin 2024.











Ces candidats sont répartis dans 96 centres à savoir 56 dans l’Ief de Matam, 36 dans celle de Kanel et 05 dans le département de Ranérou-Ferlo.









S’exprimant lors d’un point de presse à l’issue d’une visite de terrain des centres pilotes, l’inspecteur de l’académie, Mbaye Babou s’est réjoui de la mesure permettant aux candidats non détenteurs de pièce d’état civil de composer.









Une innovation novatrice qui découle des recommandations prises par le Premier ministre, lors du Conseil interministériel du 18 mai dernier, consacré aux examens et concours de l’année scolaire 2023-2024.









« La direction des Examens et Concours a accepté l’inscription des candidats sans pièce d’état civil pour faire les évaluations du CFEE et de l’entrée en sixième cette année, mais la mesure est assortie de la nécessité des autorités de l’éducation, des parents d’élèves et des collectivités territoriales, en relation avec les tribunaux, à travers les audiences foraines, à prendre les dispositions nécessaires pour la régularisation », a précisé l’autorité académique.