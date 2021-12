Matam : Un collectif dit non à l’implantation de plusieurs sites de l’université Souleymane Niang

A Matam, un collectif dit non à une Université avec plusieurs sites. Le collectif estime que l’Université Souleymane Niang doit avoir un seul site dans Matam Commune.



Ce collectif composé des mouvements de contestation dont « Fouta Tampi » n’est pas en phase avec les autorités du fait que les UFR soient répartis entre Agnam, Kanel, Matam, Thilogne et Ndioum. Selon leur porte-parole, Harouna Ba, la création de cette université rentre dans le cadre de la carte universitaire du pays et de l’équité territoriale. Comme l’université de Saint-Louis, celle de Matam complétera la partie nord du pays.



Ainsi, « Nous populations de Matam, disons non à une université multi sites. Autrement dit, nous souhaitons que l’université soit implantée dans un seul site dans la région de Matam pour répondre aux besoins des futurs pensionnaires tant sur le plan pédagogique que social et surtout pour abréger la souffrance des parents », dit-il sur les ondes d’iradio.