Meilleur scientifique de l’Ucad : Le Professeur Adams Tidjani célébré par le Grep

Le Professeur Adams Tidjani a été célébré ce jeudi par le Groupe de recherche environnement presse ( Grep). L’enseignant-chercheur est choisi meilleur scientifique de l’année de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le président de l‘entité, parlant de l’homme, le décrit comme un militant actif de la cause environnementale pour mettre en exergue l'importance de la science et l'implication des populations. Face aux urgences, la science doit trouver des solutions et les citoyens devront adopter des comportements exemplaires aidés en cela par une bonne information. Selon Abdoulaye Barry, le Professeur Tidjani fait sienne les préoccupations des citoyens et le grand challenge est de transmettre le flambeau aux jeunes générations. Le Grep est une association de journalistes en environnement et de conservateurs, des acteurs à la recherche quotidienne de réponses.





Représentant de la Faculté des sciences et techniques, le Professeur Barry a noté que l'environnement est une question de survie et l'importance que le professeur Adams a donné à la recherche, atteste que le Sénégal regorge de ressources humaines capables d'accompagner le pays dans sa dynamique. Pour sa part, le représentant du ministre de l’Environnement a indiqué que les actions du Grep sont en phase avec les orientations du ministère en matière de politique environnementale.