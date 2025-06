Miss Sciences 2025 : Les filles brisent les stéréotypes

La compétition 2025 du concours Miss Mathématiques et Miss Sciences de l’Académie de Dakar a dévoilé l’intelligence et l’ambition des jeunes filles sénégalais. En effet, cette année, 236 candidates, toutes avec une moyenne minimale de 14, se sont disputé les premières places. Élève en classe de seconde au lycée Lamine Guèye de Dakar, Khady Mireille Badji a été couronnée Miss Sciences 2025. Ndèye Aminata Kairé de Mariama Bâ a remporté le titre de Miss Mathématiques.



Des établissements comme Mariama Bâ, l’Immaculée Conception, Notre-Dame ou Mame Abdoul Aziz Bakh ont été représentés pour la diversité et la richesse des parcours scolaires féminins dans les filières scientifiques.



Pour l’inspecteur d’Académie de Dakar, Cheikh Faye, «ce concours est bien plus qu’un simple événement symbolique ». «c'est un outil stratégique pour casser les stéréotypes de genre et encourager l’inscription des filles dans des filières encore trop masculines », dit-il.



Il faut noter que malgré une présence féminine majoritaire dans les effectifs scolaires, les filles restent sous-représentées dans les disciplines scientifiques.



Vice-gouverneur chargée du développement, Mathilde Sadio a, pour sa part, rappelé que ces concours jouent un rôle clé dans l’identification et la valorisation de talents féminins, appelés à occuper une place centrale dans le développement du pays.



Par ailleurs, la coordinatrice du Le Fonds de Développement du Service Universel et des Télécommunications (FDSUT) et marraine de l’édition, Ndèye Fatou Ndiaye Diop Blondin a lancé un appel à « libérer les talents, briser les stéréotypes et construire un Sénégal plus juste, plus fort et plus innovant ».



Face aux autorités, aux parents et aux enseignants, elle a affirmé que ces jeunes filles ont tout à savoir "compétences, lucidité, savoir-vivre ». « Il ne leur manque que des ressources à la hauteur de leurs ambitions », fait-elle remarquer.



Elle a plaidé pour un encadrement structuré dès le lycée, une égalité réelle dans l’accès aux opportunités après le bac, et un engagement collectif en faveur des sciences au féminin.