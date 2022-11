Modernisation des daara : Macky Sall annonce quatre mesures

Modernisation des daara

Le Président Macky Sall a présidé, ce lundi, à Diamniadio, la Rencontre nationale avec la communauté des Daara. À cette occasion, il a annoncé quatre initiatives pour développer les daara.





Tout d’abord, Macky Sall a demandé “une cartographie exhaustive des daara, afin d’affiner davantage nos stratégies d’intervention”.





Il a, ensuite, annoncé la mise en œuvre de mesures relatives : à la finalisation du cadre juridique et réglementaire des daara ; au développement des offres de formation qualifiante pour les sortants des daara ; et à la prise en compte des daara dans les filets de protection sociale tels que la CMU et les Bourses de sécurité familiale”.