Modernisation des établissements scolaires : La priorité aux anciennes écoles

Le rythme d’évolution du programme national de modernisation des établissements scolaires publics ne satisfait pas le chef de l’Etat. Macky Sall a demandé, en conseil des ministres ce mercredi, que l’exécution soit accélérée. Mais il demande aussi aux ministres de l’Education et de la Formation professionnelle à ce que la « priorité (soit accordée) aux anciennes écoles érigées avant l’indépendance et dans les années 60 ».Macky Sall s’est également intéressé à la disponibilité des tables-bancs dans les écoles. C’est dans ce sens qu’il demande aux ministres concernés de nouer des partenariats avec le ministère de l’Artisanat et les acteurs pour acquérir des tables-bancs auprès des artisans sénégalais, « dans le cadre du Projet du mobilier national et de la relance de l’économie ».