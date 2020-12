Mouhamed Niang met sur le marché ‘’Des cahiers paginés’’ et change le cahier scolaire

Mohamed Niang, Auteur " Des Cahiers Paginés"

Une nouvelle publication littéraire doublée de la parution sur le marché de cahiers dits paginés, voit le jour au Sénégal. Selon son auteur Mouhamed Niang, qui vient de souffler ses 55 bougies, il s’agit ici d’un concept nouveau, qui sort de l’ordinaire et qui vient changer le cahier scolaire dont on sait qu’il est resté intact depuis fort longtemps, aussi bien pour les apprenants que pour les parents d’élèves.





L’auteur de ce changement est un Sénégalais aux idées originales. Il n’est que de voir la substance de son premier livre intitulé «Afriquesagesses.com» (livres 1, 2, 3, 4), téléchargeable sur www.afriquesagesses.com.









Une publication «courageuse, dont l’objet est la mise en valeur et la survivance des proverbes et bonnes paroles» du continent noir, qu’il oppose aux textes gréco-latins d’Esope, de Phèdre et de La Fontaine en France.





Ainsi, écrit-il : «De beaucoup de choses dont on a à se plaindre, c’est qu’encore leurs auteurs n’ont rien à craindre. Il n’est pire des braves l’ire. Ou encore dans le récit intitulé ‘’le Bûcheron et la Forêt’’, parlant du manche, ce bout de bois, qui compose la hache : Est-il plus ingrat que cette courte branche de mon vert sang des bois qui m’abat à présent.»





Des textes mis en vers français, qui s’inspirent tantôt des proverbes, sentences et sagesses de différents pays africains, avec une touche d’originalité propre au poète en question. Celui-ci se définit d’ailleurs comme un poète, dans le sens générique du terme. «Artiste dont les œuvres touchent vivement la sensibilité et l’imagination par ses qualités esthétiques».





A ces dispositions intellectuelles, Mouhamed Niang parle aussi de ce qu’il convient d’appeler la «communication graphique», qui lui a permis de mettre au point un projet unique pour les équipes et les professionnels du sport. Un projet d’une extrême rentabilité, qui devrait, à terme, faire le bonheur des supporters des sports collectifs, avec d’autres déclinaisons pour les stars sportives.





De l'Index révision au Cahier paginé





En 2002, rapporte-t-il, «un flot inspiratoire submerge mon esprit. Après Les Pages du Supporter, publication née de la qualification du Sénégal en Coupe du monde 2002, un support interactif et hautement lucratif impliquant tous les acteurs du football, d'autres concepts traversent notre pensée cette fois, précisément dans le domaine de l'éducation. Les idées foisonnent au point d'inspirer un package initialement appelé ‘’Pack sénégalais’’ : une série d'outils scolaires à l'usage de l'élève et du maitre, dont l'élément fondamental est axé sur l'organisation de l'apprentissage ou la révision des cours».





La méthode de départ, le listing des leçons





L’auteur ajoute : «Les idées naissent souvent d'une conjonction de circonstances. Le souvenir des moments contraignants imposés à la dure par un père instituteur en langue arabe, qui vous soumet à un régime d'apprentissage draconien, le devoir fraternel d'encadrer des nouveaux pensionnaires admis au Prytanée militaire de Saint-Louis, en leur dressant la liste des leçons à réviser... forcent, dans le moule organisationnel, la création du Répertoire lycée, publiée pour la première fois en 2006.»





Pour ce qui est «Des Cahiers paginés», il explique qu’ils sont surtout paginés, contrairement aux cahiers classiques. «Un repérage des leçons est rendu possible, avec les références des leçons et exercices, selon qu’il s’agisse du Cahier de cours, du Livre au programme, du Fascicule ou d’un support autre. Un repérage qui permet au parent d’élève ou à l’apprenant de mettre le doigt sur la leçon à réviser», a-t-il souligné.





Avant de signaler qu’une version tablette est à l’étude, sous la supervision du président de l’Unapes, Abdoulaye Fané, et du doyen et expert Cheikhou Touré, évaluateur de premier plan et ancien directeur de cabinet de l’ancien ministre de l’Education Mamadou Ndoye.





Mohamed Niang renseigne, par ailleurs, que l’évaluation technique de deux maitres - les regrettés Cheikh Aw et le professeur Léopold Faye, respectivement ancien directeur de l'Ineade, et de l’Enseignement moyen secondaire général, décédé il y a seulement quelques mois - avait permis de donner une suite heureuse à l’auteur de l’outil de base dit l’Index révision, dont les fondamentaux allaient donner naissance aux «Cahiers paginés».





Pour lui, «l’étape importante de la conceptualisation du nouveau cahier scolaire, la didactisation des couvertures facilitée par la mise en place, en 1988, de la société de dessins animés, dont quelques anciens pensionnaires avaient permis, par leur talent inestimable, l’illustration de quelques récits moraux, pour mettre fin à une vieille polémique, avec des couvertures de cahiers scolaires présentant des lutteurs, des footballeurs ou des musiciens».