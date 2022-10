Mouvement d'humeur dans les universités : Les personnels administratifs décrètent 96 heures de grève renouvelable

Après deux jours de mouvement d'humeur, les syndicats des professionnels du personnel administratif des universités du Sénégal sont passés à la vitesse supérieure. Regroupés autour du collectif des syndicats du supérieur, ils ont décrété 96 heures de grève renouvelable suite à leur sit-in tenu mercredi.



En effet, ces derniers réclament la signature du projet de décret abrogeant et remplaçant le décret 2000-103; l'indemnité de logement et la revalorisation des pensions de retraite. Parmi les revendications figurent l'augmentation des salaires des agents de la fonction publique et la réalisation des statuts des travailleurs.





Toutefois, le collectif a convenu que l'expérience et la jonction des luttes doit se poursuivre pour une meilleure garantie des résultats au profit des travailleurs des universités du Sénégal.