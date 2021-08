Non accès aux bourses et diplômes : Les étudiants orientés dans le privé crient leur ras-le-bol

Les Etudiants orientés dans le privé en colère

Face à d’énormes difficultés, les étudiants orientés dans le privé ont crié leur ras- le -bol. Ces étudiants sont dans l’impossibilité de percevoir leurs bourses mais aussi et surtout de recevoir leur diplôme à l’issue de leurs études.





Selon les informations de « Kritik », ces étudiants sont prêts à descendre dans la rue si l’Etat ne prête pas une oreille attentive à leur situation. Ainsi, ils exigent une rencontre avec le chef de l’Etat. Dans un communiqué, ces étudiants exigent le paiement de la dette due aux universités privées estimée à 16 milliards.





Au-delà de cette dette, le gouvernement doit augmenter le cursus universitaire jusqu’au Master 2 et prendre en charge les lenteurs et l’omission des bourses et aides sociales pour le cas de centaines d’universités publiques.





« Des étudiants ont quitté les régions du Sénégal pour rallier le camp Jérémy. Mais aucun d’entre eux n’a reçu ni aide ni bourse. Ce qui est un manque notoire de considération et de respect à l’égard des étudiants », lancent-ils tout en appelant les établissements privés, la direction générale de l’Enseignement supérieur privé ainsi que le directeur des bourses à régler ce problème.