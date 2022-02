Nouveau plan d’action : Le G5 annonce un débrayage mardi et mercredi

Le syndicat d'Enseignants G5 en greve

Les enseignants maintiennent toujours la pression pour satisfaire leurs revendications. Selon Press’Afrik, le groupe des cinq syndicats les plus représentatifs de l’éducation à l’exception du Cusems et du Saemss annoncent un nouveau plan d’action. Cela fait suite à un échec lors de la rencontre avec le gouvernement samedi dernier.





Le Syndicat des inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale du Sénégal (Siens), l’Union démocratique des enseignantes et enseignants (Uden) et le Syndicat des enseignants libres du Sénégal (Sels) décrètent un débrayage les mardi 22 et mercredi 23 février.