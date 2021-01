Nouveaux bacheliers : L’Uvs fait le point des inscriptions

Pour l’année universitaire 2021, il est attendu 25 000 nouveaux bacheliers à l’Université virtuelle du Sénégal. Si l’on en croit l’Uvs, les inscriptions se déroulent normalement. « A la date du 22 janvier 2021, nos services ont enregistré 22 060 nouveaux bacheliers ayant confirmé (dans les délais) leur orientation à l’UVS, soit plus de 90% de l’effectif attendu. Parmi eux, 20 148 ont déjà procédé au paiement dans les délais, de leurs droits d’inscription », souligne le communiqué.L’Uvs dit avoir mis en place une plateforme de préinscription en ligne pour éviter des rassemblements dans ce contexte de Covid-19. La plateforme « permet à l’étudiant de compléter ses démarches en prenant rendez-vous pour la finalisation de son inscription pédagogique et administrative dans l’ENO de son choix ». Selon toujours l’Uvs, 81% des nouveaux bacheliers admis dans cette université ont déjà effectué leur pré-inscription à la date du 22 janvier.L’Uvs qui a démarré ses activités en 2014 compte déjà plus de 39 000 étudiants, sans compter les 25 000 à venir. Ça fait 2 à 3 ans que l’Uvs est devenue la deuxième université du Sénégal en termes d’effectif, loin devant l’Université Gaston Berger de Saint créée en 1990.