Orages, inondations, transport des enseignants vers des îles : L’IEF 2 de Bignona a tout prévu pour l’examen du CFEE

L’Inspection de l’Education et de la Formation ( IEF2) de Bignona est fin prête pour l’organisation de l’examen du Certificat de fin d’études élémentaires ( CFEE). Les assurances ont été données par l’inspecteur, Made Faye. Les membres des commissions seront sur les lieux des examens deux jours avant le démarrage des épreuves.









« Nous avons demandé aux membres des commissions de quitter dès le dimanche, d’anticiper 2 jours à l’avance pour parer toute éventualité. Il y a des possibilités de pluies, des possibilités d’orages. Et nous faisons tout pour les convoyer le plus tôt possible » a fait savoir l’inspecteur Made Faye.





Au-delà des centres situés dans des îles , l’IEF Bignona 2 couvre des zones d’accès difficile notamment celle de Bitibiti qui abrite des centres, la zone de Tambouille, très enclavée. Des véhicules sont mis à la disposition des membres des commissions qui seront acheminés dans les différents centres d’examen.





La question des inondations et l’étanchéité des salles de classe en cas de fortes pluies ont été posées sur la table. Sur ce point, rassure l’inspecteur, Made Faye, les salles de classe n’ont pas des problèmes liés à l’étanchéité et les centres ne sont pas sujets aux inondations.





Du reste, il y a 37 centres pour l’IEF 2 de Bignona parmi eux 14 sont dans l’arrondissement de Tendouck avec 1193 candidats soit 32, 32 % de l’effectif global. Les 23 autres centres sont dans l’arrondissement de Kataba 1. Dans cet arrondissement 2482 candidats vont composer, soit 67,24%. L’IEF Bignona 2 compte au total 3691 candidats, dont 1726 Filles soit 46,76% de l’effectif.





Seuls 100 candidats sont sans extrait de naissance pour l’instant. Toutefois, ces derniers sont en train d’être enrôlés. L’IEF Bignona 2 a mobilisé 375 enseignants pour cet examen.