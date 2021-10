Oumar Gueye, maire de Sangalkam, inaugure l'école élémentaire de Kounoune ll Extension

Le Maire de Sangalkam, Oumar Gueye a procédé à l'inauguration de l'école élémentaire de Kounoune II Extension, samedi 24 octobre 2021.





Il était accompagné d'une forte délégation composée du Sous-préfet de l'arrondissement de Sangalkam, de la 2ème adjointe au Maire, du Directeur de l'école, de l'Inspectrice de l' Education et de la Formation, de la Présidente de la Commission Éducation, et des responsables politiques de Kounoune Ngayap, Keur Daouda Sarr, Keur Ndiaye Lô, Médina Thioub et Cité Enseignant.





Cette école a été construite par la commune de Sangalkam, et les travaux ont duré trois mois. Elle a bénéficié de plus de 80 tables bancs et dispose de plusieurs salles de classe.





« Cette réalisation permet aux habitants de cette zone d'avoir accès plus facilement à l'éducation. Elle s'inscrit dans le cadre d'un programme de la commune de réaliser 21 salles de classes pour éradiquer les abris provisoires », renseigne-t-on.





Pour rappel, Kounoune est rattaché à Sangalkam et cette nouvelle configuration, décidée par le président Macky Sall, « répond à une logique de cohérence territoriale et d’efficacité dans l’action administrative pour une meilleure prise en charge des préoccupations des populations », souligne Oumar Gueye.





« La commune, qui est un démembrement de l'État, doit établir une gestion de proximité et doit être auprès de ses populations. Tout cela pour vous dire qu'il faut qu'il y ait des compétences transférées et l'école est une compétence transférée », ajoute-t-il.





Le maire de Sangalkam a par ailleurs annoncé d'autres inaugurations la semaine prochaine, à Kounoune Ngalap et Keur Ndiaye Lô 2 et la mise en place d’un Espace numérique ouvert à Sangalkam par le ministère de l’Enseignement supérieur.





Oumar Gueye a en outre annoncé d'autres projets en cours, portant sur l'éclairage public, l'alimentation en eau, la construction de routes, etc.