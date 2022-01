Paralysie totale du système éducatif: l'Association des parents d'élèves du Sénégal entre dans la danse

L'association des parents d'élèves entre dans la danse

Après le grand bloc des élèves, jeudi dernier à la place de l'indépendance pour dire stop aux perturbations notées dans l'école sénégalaise, c'est au tour des parents d'élèves de porter le combat.

En effet, soucieux de l'avenir de leurs enfants, face à ces grèves répétitives, les parents d'élèves ont jugé nécessaire de réagir.

Ainsi, ils exigent une concertation dans l'immédiat entre l'Etat et les enseignants pour sauver l'année.





"Ce qui se passe dans nos écoles est une situation alarmante et inquiétante et si l'on y prend garde, nous risquons fort probable de voir nos enfants acheminés vers une année blanche. Chose que nous ne souhaitons pas. C'est pourquoi, nous exigeons immédiatement des concertations entre l'Etat et toutes les parties prenantes avant que la situation ne dégénère. Et cette fois ci, nous réclamons également l'implication des parents d'élèves dans cette question car ils ont le droit et ça les concerne autant", font ils remarquer.