Passe d'armes entre le nouveau Dg du Coud et l'Intersyndicale : "Ces agents sont allergiques à la ponctualité"((Dr Ndéné Mbodj)

À peine installé, le directeur du Centre des oeuvres universitaires (Coud) et son Intersyndicale sont à couteaux tirés. Après avoir sorti un communiqué pour inviter le directeur à la ponctualité, la réponse de ce dernier n'a pas tardé. Il parle d'intimidation de la part des ouailles du Dg sortant.





"L''Intersyndicale du Coud, dans ses manœuvres d'intimidation et de victimisation, constituée majoritairement par des conseillers techniques du directeur sortant, donc par un groupe animé par ses seuls intérêts, reprend service avec ses vieilles pratiques politiciennes rétrogrades, spectre de l'ancien système que le nouveau régime ne tardera pas à enterrer", répond le Dr Ndéné Baguel Maïmoude Mbodj.





Selon le directeur du Coud, le communiqué de l'Intersyndicale "est une pire manipulation, une pire chimère que les raisons suivantes élucideront, même si nous savons au départ que ces agents sont allergiques à la ponctualité, en ce qui concerne le travail. Nous y reviendrons prochainement avec plus de détails. Pour l'heure, revenons aux raisons de la raison du retard du directeur mis en question par le communiqué ci-dessous".





Revenant sur les raisons de son retard, il écrit : "Le directeur Ndéné Baguel Maïmoude Mbodj n'avait pas dans son programme prévu de rencontrer l'Intersyndicale, mais plutôt les étudiants vivant hors campus et les repreneurs. En termes clairs, dans le protocole, il n'avait pas été question de les recevoir. L'heure qui est indiquée (15 h) ne procède pas du directeur, mais du CSA. Même s'il faut le regretter, il est très tôt d'inviter l'Intersyndicale dans un contexte où le directeur vient juste de prendre service."





En tout état de cause, le Dg du Coud dit tirer l'enseignement qui suit : "Le Jub Jubbal Jubbanti, en tant que bonne nouvelle dans un pays déchiré et mis à genoux par la corruption, le clientélisme politique et le détournement de biens publics, dérange et inquiète au plus haut niveau l'inter-apériste-syndicale du Coud, spectre du système, qui devra, désormais, se soumettre aux exigences du plan de redressement éthique dans lequel s'engage le pays et dont le Projet constitue le pivot autour duquel il s'ordonne."