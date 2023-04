Pertubations dans le milieu scolaire: Le CUSEMS Authentique en action

C'est reparti pour des perturbations dans le milieu scolaire. Le CUSEMS Authentique, dirigé par Dame Mbodj, a observé un débrayage ce mardi 18 avril et compte poursuivre avec une grève générale demain mercredi.







Ce syndicat exige la libération des enseignants arrêtés lors des dernières manifestations et la régulation des enseignants décisionnaires.





"Le CUSEMS Authentique a entamé son plan d'action avec un débrayage ce mardi, suivi d'une grève générale ce mercredi 19 avril pour exiger la libération de nos collègues enseignants qui n'ont rien fait pour mériter la prison. Ils sont des enseignants et leur place n'est pas en prison. Autres revendications, c'est la question des METP qu'on doit reverser le plus rapidement possible. La situation des enseignants décisionnaires est à revoir également parce que je précise que l'Etat du Sénégal prépare un décret qui pourrait faire l'objet d'une polémique. Donc, nous devons nous concerter pour reverser tous les enseignants décisionnaires dans le corps des fonctionnaires sans oublier les chargés de cours qui attendent toujours que leur formation soit réglée afin qu'ils puissent disposer d’une mobilité nationale. Pour toutes ces revendications, nous avons observé ce mouvement d'humeur", a fait savoir Dame Mbodj, le secrétaire général du CUSEMS Authentique sur les ondes de la RFM.