Perturbation de l’année scolaire :La Cosydep apporte des solutions

La Cosydep apporte des solutions pour l'année scolaire

Afin de mener à bien l’année scolaire 2021, la Coalition en synergie pour la défense de l’éducation publique (Cosydep) a décliné des recommandations aux autorités.





Dans sa parution du jour, Rewmi Quotidien renseigne que pour prévenir d’éventuelles perturbations souvent constatées dans le milieu scolaire, la Cosydep a fourni d’importantes mesures à appliquer. Parmi ses directives, la Cosydep évoque la revalorisation de l’offre publique d’éducation, la planification rigoureuse et partagée de la résorption des déficits récurrents en enseignants, équipements mobiliers, supports pédagogiques, quantum horaire et un traitement diligent des alertes et des préoccupations exprimées par les organisations civiles (syndicats, APE, ONG).