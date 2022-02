Perturbation du système scolaire : La CNEPT invite au dépassement

Le Cnept invite au dépassement dans la crise scolaire

Face à la crise scolaire qui secoue actuellement les établissements scolaires, la Coalition nationale Education pour tous (Cnept) a donné son opinion. Dans un communiqué rendu public, l’organisation de la société civile invite les autorités institutionnelles et les syndicats d’enseignants au dépassement, au nom du civisme et de l’intérêt de la nation.





« L’école sénégalaise traverse un moment difficile du fait des nombreux mouvements d’humeur et des grèves menées par les enseignants et les élèves. Les dernières déclarations faites par les différents cadres syndicaux inquiètent plus d’un », lit-on dans le document.