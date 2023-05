Perturbations des cours au lycée de Diouloulou : Deux professeurs risquent la radiation

On en sait un peu plus sur les raisons de l'arrêt des cours au lycée de Diouloulou, le 16 mai 2023. Selon un rapport de l’inspection d’Académie de Ziguinchor, deux professeurs de français et de philosophie du lycée en sont à l’origine.





Ces derniers se sont permis de perturber volontairement les enseignements-apprentissages dans l'établissement, le mardi 16 mai 2023 à partir de 9 h 15 mn. D'après le proviseur, ces enseignants ont pris la décision sur eux d'aller de classe en classe déloger les élèves parce que, disent-ils, «le pays va mal».







«J'ai été tenu informé par un rapport du proviseur du lycée de Diouloulou en date du 16 mai 2023, des agissements répréhensibles de deux professeurs», a mentionné le rapport citant l’inspecteur d’Académie.







D’ailleurs, ce dernier affirme que les incriminés ont tout simplement reconnu les faits et ont fait leur mea culpa. «Constatant la gravité des faits, j'ai immédiatement, par mail retour, demandé au proviseur de leur servir des demandes d'explication, d'exploiter leurs réponses et de me rendre compte par écrit au plus tard le vendredi 19 mai 2023, pour me permettre de prendre les mesures appropriées. Le rapport demandé m'est parvenu ce jeudi 18 mai 2023 avec les réponses des concernés. Le rapport du proviseur relève que les concernés reconnaissent avoir commis une faute. Ils ont fait leur mea culpa et ont juré de ne plus s'embourber dans une si délicate besogne. Ils justifient leur acte par une volonté de sécuriser la vie de leurs élèves».







Le rapport préconise la suspension temporaire de Cornet Lambal et Abdoulaye Diatta de leurs fonctions de professeur d'enseignement, puis leur traduction devant le conseil de discipline et leur radiation du cadre de l'enseignement pour faute lourde.







L’inspecteur note que les excuses n'enlèvent en rien la gravité des faits commis qui témoignent d'un manque de discernement et d'une irresponsabilité inadmissible chez un enseignant de ce niveau.





En effet, les actes commis peuvent être qualifiés de faute lourde, puisqu'en plus de manquer personnellement à leur obligation professionnelle de faire cours ce jour, ils ont «privé leurs élèves et d'autres élèves de l'établissement de leur droit à l'éducation, mis en danger les élèves en les engageant dans une lutte qui n'a rien à voir avec l'éducation, mis à rude épreuve l'éthique et la déontologie enseignantes, failli au principe sacro-saint du devoir de retenu et de réserve auquel sont astreints les fonctionnaires».