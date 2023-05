Ministère du Commerce : Voici les nouveaux prix du sucre et de l’huile

Le prix du sucre est fixé à 650 F le kilo et celui de l'huile à 1 100 F le litre à Dakar. Dans les autres régions du pays, les prix sont majorés d'un différentiel de transport déterminé par le Conseil régional de la Consommation. Les commerçants ont l'obligation de publier les prix ainsi fixés de façon visible et lisible, par tout moyen approprié, notamment le marquage, l'étiquetage et l'affichage. Les prix en gros et demi-gros sont aussi déterminés par l'arrêté ministériel (voir documents).





Le ministère du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes entreprises a sorti un arrêté portant homologation des prix de l'huile raffinée de palme et du sucre cristallisé dans la région de Dakar, en conformité avec les dispositions de l'article 4 de la loi n°2021-25 et du 12 avril 2021 sur les prix et la protection du consommateur et des articles 1er, 3 et 6 du décret n°2022-89 du 17 janvier 2022 relatif aux régimes de prix et aux procédures de dénouement du contentieux économique, les prix plafond de l'huile raffinée de palme et du sucre cristallisé.





Dans la même dynamique, le département du Commerce avertit que les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles des sanctions prévues par la législation en vigueur et que le directeur du Commerce intérieur est chargé de l'application du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.