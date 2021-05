Petite enfance : Des diplômes d’Etat décernés à 266 accompagnants éducatifs

Pour une meilleure prise en charge de la petite enfance, une promotion de 266 accompagnants éducatifs ont reçu leur diplôme d'Etat ce vendredi des mains de Dame Diop, ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle, de l’apprentissage et l’insertion.





C’est face à l'absence de formation des éducateurs de la petite enfance et les nombreux accidents dans le secteur que Fa Diop a initié le projet de former des accompagnants éducatifs en 2018. La première promotion a reçu son diplôme d’Etat ce vendredi.





‘’S’occuper de la petite enfance requiert de la compétence. Il est donc nécessaire de se former. Le secteur doit normaliser à travers la formation. Les 1000 premiers jours sont importants dans la vie de l’enfant. C’est la base de sa réussite. C’est qui nous a poussés à cette formation’’ a fait savoir Fa Diallo, Directrice de la formation. Non sans promettre de former plus de 5000 personnes en particulier des femmes d'ici 2021.