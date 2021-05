PORTRAITS CROISÉS : Professeurs Ahmadou Aly Mbaye et Ismaïla Madior Fall, des «jumeaux» de renom

Deux professeurs titulaires de renom de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) sont nommés présidents de jury de la présente édition du concours d’agrégation au Conseil africain et malgache de l’enseignement supérieur (Cames). Il s’agit de l’actuel recteur, Pr Ahmadou Aly Mbaye, et du juriste Pr Ismaïla Madior Fall.



Ils sont tous les deux Professeurs de renom au sein de l’Université de Dakar, mais avec des spécialités différentes. L’un est économiste rigoureux, l’autre excellent juriste-publiciste. Aujourd’hui, ils ont, tous les deux, reçu les distinctions les plus prestigieuses de la corporation des enseignants du supérieur. En effet, l’actuel Recteur, le Professeur Ahmadou Aly Mbaye, et son collègue Professeur Ismaïla Madior Fall, sont désignés présidents de jury respectivement des sections de Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion du concours Cames pour la section Economie et de Droit public.



«Jumeaux»



Nés la même année, 1967, et recrutés par le même arrêté, 1996, les Professeurs Mbaye et Fall semblent avoir un destin commun. Le premier, économiste de dimension internationale, apprécié pour ses connaissances scientifiques pointues et ses analyses limpides sur les questions de développement, fait partie des universitaires africains contemporains les plus écoutés. Il a fini d’imprimer sa marque surtout à travers ses nombreux ouvrages, articles et autres études consacrés aux problématiques du développement économique au Sénégal, en Afrique et dans le reste du monde.



Le second, le Professeur Ismaïla Madior Fall, respecté dans les milieux universitaires, en particulier au sein de Cheikh Anta Diop, l’Université de Dakar, où il officie depuis 25 ans. Malgré ses occupations institutionnelles et politiques – il a prononcé la leçon inaugurale lors de la dernière session de février 2021 du Cames –, au Sénégal, il a mené, en tant que proche collaborateur du Chef de l’État (successivement Conseiller juridique, Garde des Sceaux, ministre d’État auprès du Président de la République), la rédaction et la coordination de plusieurs des réformes juridiques et institutionnelles de ces dernières années.



Auteurs, rédacteurs, enseignants, formateurs, ici et ailleurs, dans les meilleures écoles



Le célèbre juriste-publiciste a aussi marqué son empreinte hors de nos frontières. Il est très souvent invité dans d’autres Universités comme celle de la Sorbonne où il enseigne dans le Master Droits africains. D’ailleurs, il a encadré et fait soutenir des thèses de doctorat portant sur le Droit constitutionnel, le Droit administratif, les Finances publiques, le Droit communautaire et la Science politique.



Des thèses soutenues par des chercheurs majoritairement sénégalais, mais aussi des ressortissants de différents pays comme le Mali, la Guinée, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Niger, le Togo, le Burundi, le Tchad. Certains parmi ces Docteurs sont devenus Maîtres de Conférence ou Professeurs agrégés, d’autres officient dans les hautes sphères des Administrations africaines ou des secteurs privés nationaux et internationaux.



Last but not least, le Professeur Ismaïla Madior Fall est aussi connu pour ses travaux sur le Droit public et la Science politique avec de nombreuses publications (ouvrages et articles), mais également comme expert constitutionnel ayant pris part à la rédaction de textes fondamentaux de plusieurs pays africains.



De Dakar à Ndjaména en passant par Bamako, Conakry, Kinshasa, Washington, Paris, Brazzaville, Niamey, Lomé, Bujumbura



L’ancien Doyen de la Faculté des Sciences Économiques et de gestion (Faseg) de l’Ucad n’est pas seulement connu au plan national ; son expertise est sollicitée par des institutions internationales, au niveau mondial, des États de la sous-région pour la formation d’ambassadeurs occidentaux fraîchement accrédités dans les pays africains. Chercheur associé à la Brookings Intitution et au Center for Global Development, tous deux basés à Washington, le Professeur Ahmadou Aly Mbaye voit ses analyses reprises par les revues internationales à fort impact, comme ABC News, Foreign Policy, Goergetown Journal for International Affairs, Climate Refugee etc.



Ancien Président de la Conférence des institutions d’enseignement et de recherches économiques en Afrique (Cierea), qui regroupe les Facultés et Centres de recherches en économie de dix-huit pays de l’Afrique francophone, le Professeur Ahmadou Aly Mbaye est également membre du Programme Committee (Conseil d’orientation) du consortium international sur les économies africaines (African Economic Research Consortium). À ce titre, il a dirigé plusieurs programmes internationaux dans le domaine de la recherche et de la formation spécialisée. Ses récents ouvrages incluent, en 2012, «Les entreprises informelles de l’Afrique de l’Ouest francophone», en 2020, «Entreprises formelles et informelles en Afrique francophone : vers l’érection d’un secteur privé dynamique», et cette année, «Changement climatique et sécurité alimentaire en Afrique».