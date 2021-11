Pour améliorer les stratégies pédagogiques : Les Profs de français en conclave

La crise sanitaire de la Covid-19 avait secoué l’enseignement au niveau mondial et poussé à la fermeture des écoles de la plupart des pays du monde, notamment le Sénégal. Une situation qui avait poussé les professeurs à s'adapter pour trouver d'autres moyens, afin de dispenser leurs cours. Des méthodes qui avaient donné des résultats probants en 2020.





L’Association des professeurs de français du Sénégal veut capitaliser ces stratégies. Ils ont organisé ce jeudi 25 novembre, à l’occasion de leur journée internationale, un atelier de partage de propositions pour améliorer les stratégies pédagogiques. Le thème de la journée de cette année est ‘’La Covid-19. Et après ?’’.





‘’L'objectif de cette année, c'est de réfléchir ensemble, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent des régions, des zones rurales, d’autres des zones urbaines ou semi-urbaine. Tout le monde donne son avis par rapport à ce qu'il a fait, expose aux autres. Et qu’à la fin de la journée, qu'on puisse avoir un document qui retrace toutes les initiatives qui ont été prises. Et par rapport à ces initiatives, qu'on puisse avoir quelque chose qui nous montre les insuffisances, qui nous montre également les avantages’’, explique Mamadou Dramé, Président de l’Association des profs de français du Sénégal.





Selon ce dernier, ''le plus important, c 'est que les stratégies puissent être partagées et que chacun, en fonction du domaine dans lequel il est, la région dans laquelle il se situe, de l'endroit ou une société qu'il se trouve, puisse voir la stratégie qui semble être la meilleure. Donc, l'objectif, c'est d'avoir vraiment un document et, ensuite, travailler ensemble à peaufiner, à proposer au ministère des stratégies qui pourront être utilisées pour pouvoir continuer les questions de continuité pédagogique.’’.