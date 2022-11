Pourquoi le manque d’eau est fréquent à l’UCAD

Les étudiants dénoncent souvent des coupures d’eau à l’UCAD. Ces désagréments les poussent parfois à déverser leur bile sur le COUD. Le directeur du COUD, Maguette Sène, a identifié la racine du mal.



«Le manque d’eau à l’université, c’est plus ou moins endémique dans la mesure où on a une population de 100 000 personnes là où il était prévu d’y loger 30 000 personnes. Donc, en termes de dimensionnement des conduites d’eau, il y a problème», précise-t-il dans Source A.



En attendant une solution définitive, Maguette Sène rappelle que le COUD a mis en place «des bâches à eau dans les pavillons, en plus d’un dispositif d’approvisionnement utilisant des citernes».