Pr Bara Ndiaye, doyen fac médecine : « C’est l’un des meilleurs résultats jamais obtenus par la FMPO »

Doyen de la Faculté de médecine de pharmacie et d’odontostomatologie qui a eu un résultat remarquable au concours du Cames, Pr Bara Ndiaye revient ici sur le travail qui a été fait à la fois par les candidats, la faculté et le rectorat de l’Ucad.





Les résultats du Cames sont sortis. Quel est le taux de réussite pour le Sénégal en général, l'Ucad en particulier ?





Je voudrai tout d’abord vous rappeler que le CAMES est un organisme de coordination des problématiques de l’enseignement supérieur dans les pays francophones d’Afrique et de Madagascar. Une de ses missions consiste à assurer la promotion des enseignants appartenant à cet espace. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’organisation du concours d’agrégation.





Le Sénégal a participé à cet exercice à travers ses quatre universités qui disposent soit d’une faculté mixte de médecine, de pharmacie et d’odontologie ou d’une UFR Santé à savoir : l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), l’Université Gaston Berger de Saint louis (UGB), l’Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT), l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ).





Le Sénégal a présenté à ce concours 70 candidats et a eu les résultats répartis comme suit : UCAD : 51/52 candidats. Juste un candidat a été recalé en chirurgie dentaire. Les sections médecine et pharmacie ont eu un taux de réussite de 100%. UGB : 7/8 candidats. Un candidat a interrompu son concours pour des raisons médicales, UIDT : 4/4 candidats, UADB : 2/2 candidats, UASZ : 4/4 candidats.





Pour rappel, le taux de réussite moyen à l’issue de toutes les épreuves est de 84,5%





Comme vous pouvez le constater, la faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie (FMPO) de l’UCAD a un excellent taux de réussite au vue du nombre de candidats engagés. A ma connaissance c’est l’un des meilleurs résultats jamais obtenus par la FMPO. Cela a permis au Sénégal d’occuper la première place en termes de taux de réussite devant tous les autres pays.





Comment appréciez-vous ces résultats ?





Avec beaucoup de satisfaction, de bonheur et fierté. Nos candidats ont porté très haut le drapeau du Sénégal, grâce à leur compétence, leur sérieux, leur discipline, leur abnégation et leur engagement. J’en profite pour leur adresser mes chaleureuses félicitations. Je saisis aussi cette opportunité pour remercier vivement les équipes bénévoles d’encadrement des candidats constituées par des collègues encore en activité et d’autres qui sont à la retraite depuis déjà de nombreuses années.





Le Sénégal est major dans plusieurs spécialités. Qu'est-ce qui a été fait pour y arriver ?





On doit ce résultat aux qualités intrinsèques de nos candidats mais aussi au coaching de proximité des cellules d’encadrement de ces derniers. Il faut également saluer les efforts faits par M. le Recteur de l’UCAD qui a mobilisé les ressources (financières et humaines) qui ont permis aux candidats d’aborder ce concours avec sérénité.





La barre a été portée très haute. Comment la maintenir ?