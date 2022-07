Premiers résultats du baccalauréat à Kolda : Peut mieux faire...

Premiers résultats du baccalauréat à Kolda

Si on tient compte des résultats officiels publiés par certains jurys, le constat est unanime. Ici, les premiers résultats sont jugés passables par certains acteurs de l'école. C'est le cas au jury 682 logé au CEM Kolda 1. Ici, les candidats répartis dans quatre séries différentes, ont fait diverses fortunes.





En série L'1, sur 104 candidats, 11 sont passés d'office contre 37 autorisés à subir les épreuves du second tour. Même scénario pour la série L2 où 11 autres candidats ont obtenu le sésame contre 37 retenus pour le second tour sur un effectif de 174 candidats inscrits officiellement. Du côté des séries scientifiques, la S1 s'est distinguée avec 04 admis d'office sur 06 candidats inscrits.





Dans cette série, le baccalauréat est fini car les deux candidats restants sont ajournés d'office ; donc pas de candidats pour le second tour. Quant à sa jumelle la série S2, ils sont 04 candidats à décrocher le baccalauréat dès le premier tour, contre 41 autorisés à subir les épreuves du second tour. Et cela sur un total de 112 candidats. D'ailleurs ces candidats retenus pour passer le second sont déjà à pied d'œuvre dans des révisions après retrait de leurs relevés de notes et choix des matières à reprendre.