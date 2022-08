Prépa aux Grandes écoles : 514 bacheliers candidats pour 50 places

Le projet des Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) sera lancé en octobre prochain. Il est ouvert aux bacheliers des séries scientifiques ayant obtenu les mentions «Très bien» et «Bien».



Le dépôt des candidatures a été clôturé lundi dernier. D’après le coordonnateur du projet, Magaye Diop, 514 demandes ont été enregistrées pour 50 places disponibles.



«Nous sommes en commission restreinte pour faire la présélection et ensuite suivra une autre commission avec les représentants du ministère de l’Education nationale, des écoles d’ingénieurs et de l’ambassade de France pour la validation finale», informe Magaye Diop dans Le Soleil de ce vendredi.



Ce dernier informe qu’en attendant la construction des locaux du projet, qui est en cours, les CPGE seront logées à l’Ecole polytechnique de Thiès.



Deux filières de 25 étudiants chacune seront ouvertes : Maths-Physiques et Sciences de l’ingénieur (MPSI) et Physiques-Chimie et Sciences de l’ingénieur (PCSI).