Privée Catholique de Dakar: Un taux de réussite supérieur ou égal à 90% au Bac ( Directeur)

Taux de reussite de 90% au Bac dans le privé Catholique

Les établissements de l’Office Diocésain de l’Enseignement Catholique de Dakar (ODEC) ont affiché un taux de réussite supérieur ou égal à 90% à l’examen du baccalauréat, a appris l’APS vendredi du directeur de l’Enseignement privé catholique, Abbé Georges Guirane Diouf.





"Comme d’habitude, les établissements de l’Office Diocésain de l’Enseignement Catholique de Dakar ont encore enregistré d’excellents résultats à l’examen du baccalauréat 2020", a-t-il notamment déclaré dans un communiqué sur les résultats au bac des établissements privés catholiques de Dakar. Abbé Diouf a ajouté que "la majeure partie de nos établissements de l’ODEC de Dakar ont pu obtenir un taux de réussite supérieur ou égal à 90%".





La moyenne de réussite dans tout l’ODEC est de 86,61%, selon le directeur de l’Enseignement privé catholique. "Dans ces excellents résultats", il a aussi souligné le nombre élevé de mentions obtenues par les élèves des écoles privées catholiques de Dakar. Au total, il fait état de 435 mentions dont une dizaine de mentions Très Bien et 80 mentions Bien.