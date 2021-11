Prix Goncourt 2021 : Le ministre de l’Education n’écarte l’idée d’introduire « La plus secrète mémoire des hommes » dans les œuvres au programme

Prix Goncourt bientôt dans les programmes de l'Education

Distingué par le Goncourt 2021, « La plus secrète mémoire des hommes » du nom du livre de Mohamed Mbougar Sarr, pourrait être introduite dans les œuvres au programme.





Le ministre de l’Education nationale n’écarte pas l’idée d’inscrire dans les œuvres au programme « la plus secrète mémoire des hommes ».





Interrogé par nos confrères d"Iradio", le directeur de la formation de la communication au ministère de l’Education nationale, par ailleurs porte-parole, Mohamed Moustapha Diagne, indique qu’il y a des procédures à suivre et comme tout ouvrage éligible, le contenu devrait être examiné de près.