Prix Goncourt 2021 : Le Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr en lice

Le Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr est toujours en lice pour le concours du prix Goncourt 2021. Une sélection qui lui permettra de participer à cette deuxième sélection composée de 9 publications.





C’est grâce à un de ses ouvrages composé de 448 pages intitulé ‘’La plus secrète mémoire des hommes’’ que le jeune sénégalais figure parmi les quatre finalistes dont le vainqueur sera connu le 26 octobre prochain.





Un roman qu' il décrit comme étant ‘’un chant d’amour à la littérature et à son pouvoir intemporel’’ qui reste un roman étourdissant dominé par l’exigence du choix entre l’écriture et la vie, où encore par le désir de dépasser la question du face-à-face entre l’Afrique et l’Occident, a expliqué l’auteur du roman. Ce même roman (La plus secrète mémoire des hommes) a permis également à Mouhamed Mbougar Sarr d’être en course sur d’autres concours à savoir : ‘’Le prix littéraire Le monde, le prix du roman news et le prix Renaudot, renseigne ainsi le journal « Kritik’ ».





L’académie «Goncourt 2021» a apporté quelques changements dans son règlement en informant que les ouvrages des conjoints, compagnons où proches parents des membres du jury ne pourront pas être retenus.