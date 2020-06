Prix Macky Sall : Les membres du jury connus

Le Cames, qui a dévoilé les membres du jury du Prix Macky Sall, a pris un Arrêté portant nomination des membres du Comité de gestion du Prix Macky Sall pour la Recherche.





Le Jury est présidé par le Pr Charles GOMBE MBALAWA, Professeur titulaire, Président de l'Alliance des Ligues Francophones et Méditerranéennes pour la lutte contre le cancer (ALIAM).





Les autres membres sont le Pr Ramata Bakayoko-Ly, Professeure Titulaire, membre de l'académie des sciences d'Outre-mer de Paris, Pr Amadou Thierno GAYE, Professeur Titulaire, Directeur de la recherche et de l'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Sénégal, Pr Éric LEROY, Directeur de Recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Pr Jacqueline ZÉ MINKANDÉ, Professeur Titulaire et Doyenne de la Faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'Université de Yaoundé I, Pr Abou NAPON, Professeur Titulaire, Directeur des programmes du CAMES? et Dr Saturnin ENZONGA YOCA, Maître des Conférences, Directeur des programmes du CAMES.