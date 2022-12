Projet Sukaabé Jango II : 16 milliards F CFA pour des cantines dans 285 écoles de Sédhiou et de Kolda

‘’Sukaabe Jango II pour les eleves

Le Projet ‘’Sukaabe Jango II’’ (Enfants de demain) est un programme d’alimentation scolaire et de nutrition. Il prend en compte le volet santé, épanouissement, mais aussi la performance des enfants en milieu scolaire. Il a été lancé ce mardi à Dakar par le ministre de l’Éducation nationale Cheikh Oumar Anne. Il s’agit d’un programme de cantines scolaires d’une durée de cinq ans, financé à hauteur de 16 milliards F CFA. Il est destiné à 285 écoles primaires et maternelles dans les régions de Kolda et de Sédhiou.





Selon l’ambassadeur des États-Unis d’Amérique au Sénégal Machael Raynor, ce projet permettra à plus de 80 000 enfants sénégalais de recevoir des repas nutritifs tous les jours, pendant les cinq prochaines années. «Cela entre dans le cadre du commun effort pour bâtir un Sénégal prospère, en raison d’un enfant sain et éduqué en même temps», dit-il.





Pour la représentante résidente du Programme américain de l’agriculture (USDA) une alimentation suffisante est essentielle pour l’éducation des enfants et les cantines scolaires sont un outil indispensable pour améliorer la fréquentation et les résultats des enfants, ainsi que pour la réduction des abandons scolaires.





Kathryn Lane note, par la même occasion, que ce projet contribue directement à l’économie locale de régions ciblées. «Des quantités importantes en céréales sont achetées au niveau local pour contribuer à l’économie. Ce projet ne donne pas simplement de la nourriture aux enfants, les communautés sont aussi accompagnées à travers des formations qui permettront au projet de perdurer au-delà des cinq ans. Il vise aussi l’amélioration des infrastructures scolaires, l’accès à l’eau potable, mais aussi des développements professionnels aux enseignants des écoles ciblées».





Les chiffres de la première phase





‘’Sukaabé Jango 1’’ est en train de se dérouler au niveau de la région de Saint-Louis depuis quatre ans. Il a permis la distribution de 20 146 646 repas, d'octobre 2018 à juin 2022. Ils sont préparés par 3 132 cuisinières formées et 263 tonnes de vivres distribuées en soutien direct aux ménages de 25 719 membres des ménages cuisinières dont 43 309 élèves bénéficiaires indirects, 49 229 élèves, 6 241 enseignants et cuisinières déparasités et 5 135 enfants âgés de moins de 5 ans supplémentés en vitamine A. Et aussi 1 523 enseignants formés pour la santé.





Ce projet a aussi permis la construction de 36 écoles, 30 salles de classe et 20 latrines avec système d'adduction d'eau. Une adduction d'eau dans la commune de Mbane, d'un montant de 25 millions, cofinancée avec la mairie au profit de 416 élèves de trois écoles et des milliers de villageois touchés.





Autres activités : 6 091 sessions de clubs de lecture (2020-2021) pour stimuler la lecture en vue de l'apprentissage (Apprendre à lire pour apprendre). En plus des produits importés et gracieusement mis à disposition par le peuple américain, des produits vivriers locaux ont été localement achetés, afin d'adapter l'alimentation scolaire aux réalités locales. Les CGE des 204 écoles élémentaires et les IEF ont été formés et accompagnés dans le processus d'achat de 346 465 560 F CFA de vivres, soit 794 tonnes, tous produits confondus, ont été achetés. Mil brut et mil transformé : 644 tonnes, niébé : 149 tonnes auprès de 317 agriculteurs locaux qui ont été également formés.