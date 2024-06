Promotion des Sciences à l’Uasz: Une quarantaine d’élèves de Tambacounda, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor primés

L’Université Assane Seck de Ziguinchor (Uasz), en particulier l’UFR Sciences et Technologies joue sa partition dans la promotion des sciences au niveau des régions du Sud et au-delà. Ceci, en célébrant la science à travers la distinction d’une quarantaine d’élèves scientifiques des régions de Kolda, Tambacounda et Ziguinchor.









Une cérémonie qui fait suite à l’organisation des olympiades sciences et techniques pour les élèves de ces 4 régions par l’UFR sciences et technologies de l’UASZ.









Sur l’ensemble des distinctions remises à ces élèves, les filles ont ravi la vedette aux garçons. «Que cela soit les prix d’honneur ou les prix d’excellence, on a remarqué que les filles ont damé le pion aux garçons. Ceci est d’autant plus impressionnant, qu’il y a eu moins de filles qui ont concouru», a expliqué le Vice-recteur chargé de la recherche de la coopération et des relations avec le monde professionnel, Professeur Diéne Ngom.









L’enseignant chercheur au département de maths précise que cette fête de la science a une importance capitale pour les acteurs de l’UASZ, dans la mesure où elle permet d’inciter les élèves à travailler les matières scientifiques (les mathématiques, les sciences physiques, les sciences de la vie et de la terre-SVT).









Selon lui, le constat du délaissement des sciences par les élèves au niveau des établissements scolaires a poussé à l’organisation de ces concours et olympiades, afin de sensibiliser les potaches sur l’importance de ces matières et disciplines.









Cette célébration de la science au sein de l’UASZ s’est déroulée en présence des autorités en charge de l’éducation à Ziguinchor, notamment l’Inspecteur d’académie, Cheikh Faye. Ce dernier de faire savoir que ces joutes (olympiades) font partie de leur disposition de promotion de l’excellence et de la qualité dans le système éducatif.





«Ziguinchor fait partie des régions qui sont le plus en retard dans l’apprentissage des sciences. Nous avons toujours une faible représentativité des élèves scientifiques dans l’effectif des élèves du secondaire. L’effectif tourne autour de 11%», souligne Cheikh Faye.