Protection des données scolaires : l’IEF de Goudomp alerte les chefs d’établissements





« Même dans le cas d’une étude, les enquêteurs, qui qu’ils puissent être, doivent se munir d’une autorisation d’accès dans les écoles cibles ». Jean Claude Sané, inspecteur de l’éducation et de la formation en service à l’inspection de l’éducation et de la formation (IEF) de Goudomp (région de Sédhiou) a rappelé cette disposition réglementaire au constat que des gens non identifiés mènent des enquêtes dans certaines écoles du Sénégal. Ils demandent les prénoms et nom des parents d’élèves ainsi que les numéros de leur carte d’identité nationale.





Même si la région de Sédhiou n’est pas encore concernée, l’IEF sensibilise ainsi les directeurs d’école et les principaux de collège de sa circonscription scolaire d’être vigilants car, dit-il, les données scolaires sont sensibles et jusque-là, l’institution n’a pas été saisie pour une quelconque enquête. Toutefois, il a signalé que des agents de la direction de l’alphabétisation et des langues nationales sont sur le terrain pour superviser les enquêtes sur la cartographie linguistique en vue de la mise en œuvre du modèle harmonisé de l’enseignement bilingue au Sénégal.