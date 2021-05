QUI EN VEUT AU LYCEE SCIENTIFIQUE D’EXCELLENCE DE DIOURBEL ?

Un des derniers nés des établissements secondaires du Sénégal, le Lycée Scientifique d’Excellence de Diourbel (LSED) a bousculé la hiérarchie des établissements prestigieux du pays qui se distinguent au Baccalauréat et au Concours général. Les enquêtes que nous avons menées depuis que cet établissement s’est distingué dans le système éducatif nous révèlent que son succès n’est pas usurpé.Né de la volonté du Président de la République Macky SALL de redonner aux sciences la place qui sied, le lycée est ouvert à Diourbel, plus précisément dans la commune rurale de Patar. La visite des lieux nous a montré que les conditions de vie et de travail des élèves ne sont pas faciles dans cet établissement du Baol. Pourquoi les brillants succès répétitifs du LSED aux différents concours et examen ?Nous avons découvert que les élèves du LSED qui sont choisis après une sélection très rigoureuse sont des bourreaux des études. Etudier, encore étudier et toujours étudier nous a répondu une élève le regard brillant d’intelligence. Les études sont notre travail et notre distraction a renchéri un de ses camarades.En les quittant avec nos encouragements, nous avons souhaité au fond de nous-mêmes l’ouverture d’autres établissements d’excellence à travers tout le pays avec l’espoir qu’une saine concurrence en naîtra pour booster tout le système éducatif sénégalais qui en a tant besoin.Depuis, nous suivons régulièrement ce lycée qui continue de nous surprendre à tous les examens et concours auxquels il participe. Des voix se sont levées pour contester la place de « leader du LSED », d’autres pour demander sa non-participation aux concours de prestige du système éducatif sénégalais.Cette année, nos investigations nous ont permis de voir que le Lycée Scientifique d’Excellence de Diourbel connaît des impairs qui risquent de ternir son image voire de lui être fatals. Dans les lignes qui suivent, des faits que nous avons bien vérifiés :Les candidats du LSED tous admissibles aux épreuves d’admission du concours d’entrée à l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse Economique (ENSAE) ont reçu une information fausse sur la date du déroulement des épreuves. Les candidats n’ont été informés de la bonne date que le jour même alors qu’ils étaient en vacances.Inutile de décrire les conditions calamiteuses dans lesquelles les candidats qui l’ont pu, ont composé. Sept d’entre eux ont purement et simplement raté ce concours qu’ils ont durement préparé et sur lequel ils ont mis tout leur espoir pour leurs études post-secondaires.Le concours Miss Sciences qui a révélé le haut niveau des filles du LSED semble aussi mal parti. Alors que dans d’autres régions les établissements cherchent à maximaliser leur chance en présentant de nombreuses candidates, à Diourbel, chaque établissement n’a eu droit qu’à une seule et unique candidate pour le concours 2021.Le LSED qui a l’habitude de rafler toutes les places du podium dans son académie, mais aussi au niveau national où il a vu ses candidates couronnées, n’aura donc pas l’occasion de briller de tous ses feux pour cette année. Est-ce pour permettre aux autres lycées de remonter sur le podium ? Quoi qu’il en soit, l’esprit du concours qui est d’encourager les jeunes filles à l’étude des sciences et de détecter les génies est ainsi faussé dans cette académie.Que dire du Baccalauréat 2021 ? Le lycée qui a toujours eu d’excellents résultats au Bac en trônant sur la plus haute marche du podium risque de voir ses candidats composer dans des conditions calamiteuses si la dérogation qui a été autorisée aux deux promotions précédentes n’est pas accordée à celle de cette année. Nous croyions au début que c’était une faveur accordée aux élèves du LSED de faire le Baccalauréat dans un centre de leur académie de résidence. Après analyse, nous avons constaté que ce n’est que justice en réalité. En effet, les élèves du LSED, contrairement à ceux de tous les autres lycées publics avec internat du Sénégal n’ont pas droit de sortie les week-ends.Ils ne quittent l’établissement pour rejoindre leurs familles que lors des congés scolaires ou les grandes vacances.Les recherches que nous avons menées et les nombreux recoupements faits nous révèlent que l’on ambitionne cette année de laisser les candidats du LSED faire le Bac à Diourbel, seuls et loin de leurs familles contrairement à la presque totalité des autres candidats. Mieux, si tous les candidats de la série S1 de Diourbel excepté un ou deux sont du LSED, l’anonymat sur la feuille de copie ne cachera pas l’établissement du postulant.Notre site a relayé les vives tensions suscitées par la rivalité entre établissements secondaires à l’issue du concours général. Beaucoup de professeurs d’autres lycées, particulièrement de ceux qui brillaient à ce concours, ont publiquement contesté le mérite qui était reconnu au Lycée Scientifique d’Excellence de Diourbel. Comment corrigeront-ils en toute objectivité les copies des candidats de ce lycée « rival » ?Nous ne voulons pas être pessimistes, mais tout laisse croire que le Lycée Scientifique d’Excellence de Diourbel est dans le viseur de certains. En portant le LSED sur les fonts baptismaux, l’ambition du chef de l’Etat était, en attendant d’en créer d’autres, de stimuler une saine concurrence entre les établissements. Si ce fleuron du système éducatif du Sénégal qu’est le Lycée Scientifique d’Excellence est mis à terre ce sera une perte incommensurable pour tout le Sénégal. Souhaitons que la raison l’emporte sur toute autre considération subjective.