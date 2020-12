"3000 CDD déchirés au COUD" : Le DG Maguette Sène dans l’illégalité totale

Le nouveau directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD), Maguette Sène, a décidé de mettre fin, à partir du 31 décembre 2019, à tous les contrats à durée déterminée (CDD).Motif évoqué ? Une décision qui entre dans le cadre de l'optimisation de la gestion budgétaire et financière des centres des œuvres universitaires demandée par le chef de l'État, Macky Sall.Mais, croit savoir Libération, Maguette Sène serait dans l’illégalité totale, car la majorité des CDD déchirés expire en mars 2021.En réalité, indique le journal, le responsable de l'Alliance pour la République (APR) et non moins maire de Malicounda veut caser sa clientèle politique.Surtout que "trois mille (3000) contrats sont concernés par cette mesure abusive".À preuve, les concernés n’ont reçu aucun préavis et le COUD ne compte pas leur verser une indemnité de licenciement.