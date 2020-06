"Rentrée des couacs" : Plus de 200 enseignants bloqués à Louga

Ce mardi 2 juin, sera la reprise des cours. Ce sera aussi la rentrée des couacs. En effet, le convoyage des enseignants connait encore beaucoup de manquements.A Louga par exemple, selon les autorités éducatives, plus de 200 enseignants et pas moins de 195 élèves attendent des moyens de transport pour rejoindre leur école.Professeur de philosophie au lycée de Tataguine (région de Fatick), Lamine Niang figure dans ce lot. Joint par Seneweb, il regrette la situation. "On nous avait dit que les bus Dakar dem dikk allaient venir nous prendre, mais on n'a rien vu. Nous n'avons aucune information, rien de concret. Et pourtant, nous sommes censés démarrer les cours demain dans nos écoles. On est là à attendre et on n'a aucune proposition qui puisse nous rassurer", regrette-t-il.Pour le moment, seuls les enseignants qui devaient quitter Louga pour Dakar ont été convoyés.