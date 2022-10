" Ubbi tay Jang tay " : Retenus par les parents, les élèves désertent l'école au profit des travaux champêtres

La situation devient de plus en plus alarmante dans le département de Fatick où les élèves ont l'habitude de prolonger les vacances à l'exception de ceux des écoles privées qui ont démarré les cours depuis le 06 octobre dernier. "Ubbi tey jang tey", un concept que beaucoup d'élèves du public ne prennent pas au sérieux. Depuis la rentrée scolaire, la plupart des écoliers n'ont pas regagné les salles de classe.



"Je sers dans la zone de Niakhar. Chaque matin je vais à l'école mais depuis la rentrée, quelques élèves se présentent ", a expliqué Madame Sow, enseignante à l'école de Sanghai. Selon elle, dans les zones rurales, ce sont les parents d'élèves qui retiennent leurs enfants parce qu'ils les aident dans les travaux champêtres.



C'est le même constat au CEM Khar Ndoffene. D''après Matar Diouf, un des surveillants de l'établissement, " seule la moitié des élèves viennent assister aux cours; néanmoins les professeurs ont déjà démarré le programme."



Ceci pour dire que le concept du gouvernement "Ubbi tay Diang tay" reste jusqu'à présent un simple slogan dans beaucoup d'établissements.



Amadou Ndiaye, élève en classe de première au lycée Coumba Ndoffene Diouf, confirme : "les cours n'ont pas encore démarré. Je suis une fois parti à l'école, je n'ai trouvé personne, je repars lundi prochain ", lance-t-il.



Toutefois, il faut préciser que certains établissements ont respecté le mot d'ordre à l'exemple de l'école élémentaire de la cité Émetteur. "Nous avons débuté les cours depuis le 06 octobre, les élèves sont tous présents " témoigne Monsieur Thiam.



Vu la situation, les Directeurs, les proviseurs et les principaux interpellent les parents à obliger les enfants à regagner les classes.