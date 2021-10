"Ubi tey jang tey" pas effectif à Mbour : Les élèves n'ont pas répondu à l'appel

La rentrée des classes pas effective à Mbour

La rentrée des classes n’a pas été effective dans beaucoup d'écoles de Mbour. Les élèves sont les plus grands absents. Même si les enseignants ont fait le déplacement, leurs élèves ont fait faux bond. Ainsi le concept "Ubi tey jang tey" n'a pas été bien suivi.





Khary Gueye, directrice de l'école Badara Sarr, ex Mbour 1, explique : "Du côté administratif et du personnel, tout est fin prêt. Mais malheureusement, du côté des élèves, ils viennent par compte goutte. Le concept Ubi tey jang tey" est tombé à l'eau. On n'a même pas le quart des élèves de l'école. Que les parents redoublent d'efforts et qu'ils sachent que l'école a ouvert ses portes. C'est l'heure d'aller à l'école".





Cependant, à l'école Cheikh Mbaba Sow, le concept a été bien suivi et le directeur de l'école. M. Sow a son secret : "Nous sommes stricts sur ce principe: après 3 mois de vacances, le jour de la rentrée, c'est le jour de la rentrée. Les enseignants sont là, il faut que les parents se débrouillent pour amener les élèves. Il est inacceptable que les enseignants soient là, que tout soit mis en place et que les élèves ne viennent pas. Chez nous, celui qui s'absente le premier jour, le lendemain tu fais pas cours, on te renvoie systématiquement. Les parents l'ont finalement bien compris et le premier jour tout le monde vient".