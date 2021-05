Recrutement de 5000 enseignants : 145 000 inscrits déjà enregistrés

À la date du 12 mai dernier, 145 000 Sénégalais sont inscrits sur la plateforme du SIMEN (système d’information du ministère de l’Éducation nationale) ouverte depuis le 3 mars 2021.Selon Le Soleil, 89 481 candidats se sont inscrits pour le Préscolaire et l’Élémentaire, 37 351 pour le Moyen et 18 291 pour le Secondaire.Sans parler des 1320 inscrits qui ont été enregistrés pour le recrutement au niveau des daaras.Pour rappel, le président de la République a autorisé un recrutement spécial de 5000 enseignants, au titre de l’année scolaire 2020/2021.Ils sont répartis comme suit : 3 650 pour le Préscolaire, l’Élémentaire et les Daaras ainsi que 1350 pour le Moyen et le Secondaire.