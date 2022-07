[Vidéo] Recrutement, système LMD : Les étudiants du centre de formation en santé de Thiès interpellent le chef de l'État

Les étudiants du centre de formation en santé de Thiès interpellent le chef de l'État

Les étudiants du centre régional de formation en santé de Thiès ont battu le pavé ce mercredi. Ils exigent leur recrutement systématique après l'obtention de leurs diplômes. En outre, ils veulent être évalués selon le système Lmd.





« On a décidé, nous, étudiants de Thiès, de rejoindre la grève qui a été décrétée par le collectif national des étudiants du Sénégal. Je précise que même si on vient de rejoindre le collectif, on a été de tout cœur avec les camarades. Mais on avait quelques problèmes internes à régler avant de le rejoindre. Je rappelle que les deux points revendicatifs tournent autour du recrutement systématique des étudiants titulaires de leurs diplômes de sortie des CRFS car , au Sénégal, on nous formés pendant trois ans et à la sortie on nous laisse à la merci des hôpitaux; on ne nous recrute pas maintenant" tonne Aldjouma Sy, étudiant infirmier en 3ème année.





Il poursuit : "Le deuxième point, c'est l’application du système LMD car c’est une vieille doléances. Aujourd’hui, le malheur en est que quand on a voulu régler ce problème, on l’a fait uniquement pour les autres en nous laissant en rade. Le diplôme n’est reconnu qu’au Sénégal, ce qui n’est pas normal du tout".





L'appel des étudiants au président Macky Sall