Recteur Ucad : « La quasi-totalité du parc roulant est mis à genoux »

Le ministre de l’Enseignement supérieur a visité l’Université Cheikh Anta Diop, ce mardi en compagnie du Recteur Ahmadou Aly Mbaye et du Directeur du Coud, Maguette Sène. Le constat est que les dégâts causés par les manifestants sont énormes. « Nous avons pu nous rendre compte que la quasi-totalité du parc roulant a été mis à genoux. Il n'y a pratiquement plus de bus. Il en est de même pour une bonne partie des salles et amphithéâtres qui sont totalement indisponibles », a regretté le Recteur, Pr Ahmadou Aly Mbaye.





Selon ce dernier, les archives des personnels administratifs et des enseignants ont aussi brûlé, de même que les archives des étudiants et des diplômés, notamment à la Faculté de Médecine et à la Faculté des Lettres et sciences humaines.





Mais pour l’instant, dit-il, il est prématuré de dégager un bilan. « Nous sommes en train de faire le comptage des dommages que nous avons eu à subir. Le processus n'étant pas encore achevé, on ne peut pas dire l'ampleur des dégâts ».





Les chiffres avancés sur le volume des archives sont qualifiés ‘’d’estimations fantaisistes’’ par le recteur selon qui cela ne repose sur rien du tout. « Il faut comprendre qu'à ce stade, il n'y a que les autorités des Facultés et du Rectorat qui sont à mesure de vous donner des informations fiables. Et au moment opportun, on parlera à l’opinion, pour vous donner des chiffres exacts sur l’étendue des dommages».