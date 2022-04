REMOUS À L'UGB : la Coordination des étudiants de Saint-Louis réclame les départs du Recteur et du Directeur du CROUS

La tension est toujours tendue à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis où les autorités et la Coordination des étudiants sont à couteaux tirés. D’ailleurs, rapporte Source À, les étudiants ont tenu, hier, un sit-in devant pour exiger les départs du Recteur Ousmane Thiaré et du Directeur du CROUS, Pape Ibrahima Faye.



"En 2020, le rectorat avait reçu un budget de plus de 10 milliards. En 2021, il avait encaissé plus de 11 milliards. Sans compter les 10 milliards de 2022. Pourtant, ils ne parviennent même pas à faire le minimum en réfectionnant les salles de classe», déplore le Président de la Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL), Ousmane Guèye.



«Lors d’un point de presse, le Recteur est allé jusqu’à nier l’existence de la CESL. Pourtant c’est lui-même qui avait signé un protocole d’accord avec elle. De telles autorités sont incapables de gérer l'UGB et relayer nos revendications auprès des autorités, notamment le Président Macky Sall», martèle le président de la CESL.