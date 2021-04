Rencontre Recteur, DG Coud et étudiants : Voici ce qui a été retenu

Après une cacophonie, les autorités de l’Université Cheikh Anta Diop ont décidé de se parler. Hier, une rencontre a été tenue entre le recteur Ahmadou Aly Mbaye, le directeur du Coud Maguette Sène et les représentants des étudiants.A l’issue de la rencontre, les étudiants ont demandé au recteur la levée de la suspension des amicales et la poursuite des élections des délégués des facultés. Le recteur Ahmadou Aly Mbaye a promis de soumettre la requête au conseil restreint de l’assemblée de l’université.Auparavant, les 3 parties se sont accordées sur « la mise en place d’une plateforme numérique pour la codification avec des critères essentiellement basés sur l’excellence et le mérite ».Les étudiants se sont engagés à ne pas céder une chambre ou héberger â une personne n’ayant pas de statut d’étudiant. Ils ont également promis d’accompagner le Coud à assainir le campus social, en aidant à l’identification et à l’expulsion des personnes indûment présentes au campus social.