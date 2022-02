Rencontre Syndicats d'enseignants/Gouvernement: Le Saems et le Cusems refusent de signer le protocole d'accord

Le Saems et le Cusems sont les deux syndicats non signataires du protocole d'accord hier lors de la rencontre entre les enseignants et le gouvernement.

Pour cause, ces deux syndicats ont décidé de consulter la base d'abord avant de lever leur mot d'ordre de grève.





Ils avancent que des assemblées générales vont être organisées au niveau de leurs bases respectives.





A la suite de quoi, ils vont rendre compte au gouvernement, mais aussi déterminer la suite à donner aux grèves.





"Au niveau du Saems et Cusems, quelles que soit les propositions qui sont faites par le gouvernement du Sénégal, nous avons une tradition syndicale démocratique qui consiste à partager ces propositions avec nos bases. C'est la raison pour laquelle, à la fin de cette rencontre, notre comité technique a rédigé un procès verbal qui a sanctionné les décisions prises par certains syndicats d'enseignants. Ce procès-verbal, à l'heure où je vous parle, a été transmis à nos bases" précisent les syndicalistes.

Et d'ajouter : "Nos organisations syndicales se retrouveront demain à partir de 16 heures pour non seulement échanger, tirer encore les conséquences de la rencontre et certainement nous allons vers des assemblées générales au niveau des établissements avec nos collègues pour que le recueil de toutes les considérations que nos camarades vont formuler sur le terrain, que nous puissions les centraliser et avoir la décision finale à prendre. Cette décision ne dépend pas de nos directions, mais elle dépend de nos bases. Dès que cette décision nous sera notifiée, nous partagerons avec le gouvernement et les sénégalais", a fait savoir Saourou Sène, le secrétaire général du Saems, sur Rfm.