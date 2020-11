Rentrée des classes à Kaolack : Le ministre Dame Diop se prononce sur le dispositif sanitaire mis en place

Ce jeudi 12 novembre, jour de la rentrée des classes, plus de 4 millions d'élèves et 94 000 enseignants reprennent le chemin des classes, dans un contexte inédit de pandémie. Dame Diop, le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat en a profité pour effectuer une tournée dans quelques établissements de Kaolack. Il a visité le lycée commercial Abdoulaye Niass puis le lycée Valdiodio Ndiaye. Au sortir de ces visites, le ministre s'est adressé à la presse.Accompagné des autorités administratives et économiques, Dame Diop est revenu globalement sur l'objet de la visite. Il était question de s'assurer que la reprise des cours est effective dans les établissements ; mais surtout que le respect du protocole sanitaire mis en place par les autorités et édicté par les professionnels de la santé a été observé, reconnaît-il.Ainsi, le ministre s'est réjoui d'abord des dispositions prises par les autorités sanitaires pour le bon déroulement de l'année scolaire.Ensuite, il n'a pas manqué de souligner toute sa satisfaction concernant dans bien ces établissements, la présence des professeurs et des élèves. Enfin il se dit rassuré quant à la mise en place du protocole sanitaire qui est respecté ici dans la région de Kaolack.Cependant, son passage lui a permis de constater la vétusté des bâtiments des établissements visités. Il a ainsi rappelé que ce sont de grands lycées qui ont valu à Kaolack en particulier et à tout le Sénégal en général de grandes satisfactions. De ce fait, ils ont besoin d'être rénovés. Par là, le ministre notifie que "le Président de la République a décidé de mettre à la disposition de la formation professionnelle l'intégralité de la contribution forfaitaire à la charge des employeurs. Une bonne partie de ce montant permettra la réhabilitation de beaucoup d'écoles et Kaolack, dont ces lycées cités, qui ne seront pas laissés en rade", annonce-t-il.Se prononçant sur le sujet de l'émigration clandestine, il a rappelé que "le gouvernement se bat pour que les gens partent dans des conditions régulières". Pour preuve, il souligne tous les efforts consentis par le gouvernement de Macky Sall, "en investissant entre autres à coups de milliards sur la formation professionnelle afin que la population, qui est très jeune, puisse se lancer dans le marché du travail et avoir une insertion sociale. Cependant, ce n'est pas toujours facile car l'emploi reste une problématique mondiale", relativise-t-il.